Guerra in Ucraina, Caracciolo a La7: “Margini per la pace stretti? I russi aspettano di vedere esito offensiva in Donbass. Finora è battaglia decisiva” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella telefonata con Putin non ha visto “spiragli di pace”. Il motivo, secondo Lucio Caracciolo, direttore di Limes, intervenuto a Otto e mezzo, su La7, è da ritrovare proprio sul campo. “È in corso la battaglia probabilmente decisiva – spiega – I russi hanno cercato di chiudere e pare ci stiano riuscendo, una gran parte delle truppe ucraine nel Donbass in una sacca e aspettano di vedere quali risultati, probabilmente positivi porterà quest’offensiva”. “Se i russi dovessero conquistare una parte sostanziosa del Donbass, potrebbero cominciare a trattare – continua – Quindi penso che bisogna aspettare la telefonata con Zelensky per un quadro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella telefonata con Putin non ha visto “spiragli di”. Il motivo, secondo Lucio, direttore di Limes, intervenuto a Otto e mezzo, su La7, è da ritrovare proprio sul campo. “È in corso laprobabilmente– spiega – Ihanno cercato di chiudere e pare ci stiano riuscendo, una gran parte delle truppe ucraine nelin una sacca ediquali risultati, probabilmente positivi porterà quest’”. “Se idovessero conquistare una parte sostanziosa del, potrebbero cominciare a trattare – continua – Quindi penso che bisogna aspettare la telefonata con Zelensky per un quadro ...

Advertising

GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - _Nico_Piro_ : #26maggio in #Ucraina 3,974 morti e 4,654 feriti. Dati (al 24/5) presumibilmente sottostimati. Il bilancio delle vi… - GiovaQuez : Castellina: 'Voi volete punire Putin o finire la guerra? Siete per gli ucraini o per distruggere Putin? Vengono sac… - ariolele : RT @invictusLu: @robychisar @Drittorovescio_ @Giulia67837906 @BelpietroTweet @EnricoLetta Il viscido Letta - ilfattovideo : Guerra in Ucraina, Caracciolo a La7: “Margini per la pace stretti? I russi aspettano di vedere esito offensiva in D… -