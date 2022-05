F1 GP Monaco 2022, risultati e classifica prove libere 2: Leclerc vola, Sainz completa l’uno-due Ferrari (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ di Charles Leclerc il miglior tempo al termine delle prove libere 2 a Montecarlo nel Gran Premio di Monaco 2022 di Formula 1: ecco i risultati e la classifica di questa seconda sessione. Doppietta Ferrari perché alle spalle del monegasco, che sulla pista di casa stampa un super 1.12.656, c’è Carlos Sainz oggi molto positivo. Soltanto dopo le Red Bull, con Verstappen non in grande spolvero e preceduto da Perez. Sessione caratterizzata da alcuni minuti di stop perché Daniel Ricciardo, che non ha potuto realizzare alcun crono, è andato a sbattere contro le barriere. Di seguito la classifica completa. RIVIVI IL LIVE DELLE FP2 IN AGGIORNAMENTO risultati E classifica ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) E’ di Charlesil miglior tempo al termine delle2 a Montecarlo nel Gran Premio didi Formula 1: ecco ie ladi questa seconda sessione. Doppiettaperché alle spalle del monegasco, che sulla pista di casa stampa un super 1.12.656, c’è Carlosoggi molto positivo. Soltanto dopo le Red Bull, con Verstappen non in grande spolvero e preceduto da Perez. Sessione caratterizzata da alcuni minuti di stop perché Daniel Ricciardo, che non ha potuto realizzare alcun crono, è andato a sbattere contro le barriere. Di seguito la. RIVIVI IL LIVE DELLE FP2 IN AGGIORNAMENTO...

