Ex Stracca | partito il countdown per la demolizione la costruzione nei nuovi appartamenti | i prezzi dal bilocale all' attico

(Di venerdì 27 maggio 2022) ANCONA - Ilè iniziato: la settimana prossima all' expartiranno i lavori di illuminazione provvisoria della struttura che per anni è stata un monumento al degrado nel cuore della ...

Advertising

corriereadriatico.it

A quanto si apprende ci sarebbe già qualcuno interessato ad acquistare gli immobili del nuovo PalazzoGreen. Si parte da un bilocale al primo piano da 73 metri quadrati al prezzo di 175mila ...A quanto si apprende ci sarebbe già qualcuno interessato ad acquistare gli immobili del nuovo PalazzoGreen. Si parte da un bilocale al primo piano da 73 metri quadrati al prezzo di 175mila ... Ex Stracca, partito il countdown per la demolizione la costruzione nei nuovi appartamenti: i prezzi dal biloca A quanto si apprende ci sarebbe già qualcuno interessato ad acquistare gli immobili del nuovo Palazzo Stracca Green. Si parte da un bilocale al primo piano da 73 metri quadrati al prezzo di 175mila ...ANCONA - In occasione e preparazione della prossima inaugurazione di venerdì 27 maggio alle ore 18, presso la sede anconetana della Deputazione di Storia ...