Dove vedere Liverpool-Real Madrid | Canale 5 | Sky o Amazon Prime Video?

È tutto pronto per la finale di Champions League, Liverpool-Real Madrid si affronteranno allo Stade de France di Parigi per l'atto conclusivo dell'edizione 2022. I Reds affrontano la sfida contro i Blancos da favoriti, ma la squadra allenata da Carlo Ancelotti ha già dato ampia dimostrazione della sua infinita classe in un percorso costellato da rimonte eccezionali. In caso di vittoria, il tecnico italiano diventerebbe il primo allenatore nella storia a vincere quattro Champions. In ogni caso il leggendario mister di Reggiolo è già nella storia, per essere diventato quest'anno l'unico tecnico ad aver vinto tutti e cinque i principali campionati europei (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1).

