Dopo la condanna per la “giustizia svenduta” a Trani, l’ex pm Savasta assolto a Lecce dall’accusa di tentata concussione in un altro procedimento (Di venerdì 27 maggio 2022) assolto perché il fatto non sussiste. Così ha stabilito il gup del Tribunale di Lecce, Sergio Tosi, nei confronti dell’ex pubblico ministero di Trani, Antonio Savasta, imputato con l’accusa di concorso in tentata concussione. La vicenda contestata risale al 2014 e riguarda la presunta pretesa di 350mila euro – secondo la Procura di Lecce – da parte di Savasta all’imprenditore Giuseppe Dimiccoli – che poi lo ha denunciato per questo – tramite il costruttore barlettano Raffaele Ziri e l’avvocato barese Dimitri Russo. Il denaro – stando all’impostazione accusatoria non condivisa dal giudice, il quale ha invece accolto la tesi difensiva – doveva servire a chiudere una controversia relativa a una masseria ed evitare così procedimenti penali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)perché il fatto non sussiste. Così ha stabilito il gup del Tribunale di, Sergio Tosi, nei confronti delpubblico ministero di, Antonio, imputato con l’accusa di concorso in. La vicenda contestata risale al 2014 e riguarda la presunta pretesa di 350mila euro – secondo la Procura di– da parte diall’imprenditore Giuseppe Dimiccoli – che poi lo ha denunciato per questo – tramite il costruttore barlettano Raffaele Ziri e l’avvocato barese Dimitri Russo. Il denaro – stando all’impostazione accusatoria non condivisa dal giudice, il quale ha invece accolto la tesi difensiva – doveva servire a chiudere una controversia relativa a una masseria ed evitare così procedimenti penali ...

Advertising

aboccadaverita : RT @robbie0809: @CucchiRiccardo Dopo che per due anni gli hanno insultato la madre e cantato “salta con noi Zaniolo” quando si era fatto 2… - Frances20665381 : @LegaSalvini @carolpantanifi I processi per essere equi debbono essere rapidi ed i giudici debbono rispettare lo sp… - LuisaCerutti7 : @cimdrep @boni_castellane Con la Severino sei incandidabile dopo la prima condanna,non con la sentenza definitiva - GianPar91 : Eh ma rompi il cazzo tre giorni dopo che hai vinto lo scudetto? Rompo il cazzo tre giorni dopo che ho vinto lo scud… - demartinofra : Obbligò l'ex a tatuarsi: dopo la condanna in Cassazione, finisce a processo per un'altra violenza. Oggi a pag. 55 c… -