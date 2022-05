Capello smorza gli entusiasmi | Non credo che la Roma possa competere per lo Scudetto

(Di venerdì 27 maggio 2022) Fabioha parlato ai microfoni di TMW Radio per parlare della vittoria dellain Conference League e del futuro dei giallorossi in vista della prossima stagione: “Una settimana fa ho...

Advertising

UnaDonna

... risale esattamente alla stagione 1992/93, quando il Milan divinse il titolo staccando di ... ma la notizia che rimbalza dagli spalti e racconta del Milan in vantaggio a Sassuolo,...... risale esattamente alla stagione 1992/93, quando il Milan divinse il titolo staccando di ... ma la notizia che rimbalza dagli spalti e racconta del Milan in vantaggio a Sassuolo,... Capelli biondo cenere: come farli e quali sono i colori cenere