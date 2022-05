Calciomercato Juventus | individuato l’erede di Dybala!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 27 maggio 2022) Parte il casting per l’attacco dellaproprio in queste ore. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera si sta concentrando per sostituire un giocatore che è stato oltre che un valore aggiunto in campo, un grande simbolo per la tifoseria, ovverosia Paulo Dybala. Compito non semplice per Arrivabene e Cherubini, le cui attenzioni adesso si sono focalizzate su Luis Muriel dell’Atalanta. Muriel“All’interno del club è considerato il profilo giusto per sostituire Morata: esperto, con una notevole dose di Serie A sulle spalle, con uno stipendio sostenibile e disponibile ad adattarsi alla panchina. Il primo grande sponsor del colombiano è il connazionale Juan Cuadrado, con cui condivide anche il procuratore, Alessandro Lucci: i due sono legati da una profonda amicizia e i viaggi ...