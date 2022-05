Amianto, sequestrata l’ex fabbrica Fibronit a Broni per la mancata bonifica (Di venerdì 27 maggio 2022) Non c’è pace per l’ex fabbrica di Amianto nel cuore di Broni, in provincia di Pavia. Sono stati sequestrati ieri mattina 140mila metri quadri dell’area ex FiBronit a Broni e perquisizioni in corso presso la stazione appaltante della bonifica e due aziende coinvolte nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori del secondo lotto. Le ipotesi di reato sono frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, inquinamento ambientale, omessa bonifica, attività di gestione rifiuti non autorizzata, violazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all’esposizione all’Amianto e responsabilità amministrativa. Inviati in mattinata diversi avvisi di garanzia ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Non c’è pace perdinel cuore di, in provincia di Pavia. Sono stati sequestrati ieri mattina 140mila metri quadri dell’area exe perquisizioni in corso presso la stazione appaltante dellae due aziende coinvolte nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori del secondo lotto. Le ipotesi di reato sono frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, inquinamento ambientale, omessa, attività di gestione rifiuti non autorizzata, violazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all’esposizione all’e responsabilità amministrativa. Inviati in mattinata diversi avvisi di garanzia ad ...

Advertising

AleRepossi : Sequestrata a #Broni (#Pavia) l’area della Fibronit: l’indagine della #Procura di #Pavia sui lavori di #bonfica. In… - RosannaMarani : Amianto, sequestrata ex fabbrica Fibronit a Broni: indagati amministratori e responsabili della mancata bonifica… - AnnaritaNinni : RT @rep_milano: Amianto, sequestrata ex fabbrica Fibronit a Broni: indagati amministratori e responsabili della mancata bonifica https://t.… - rep_milano : Amianto, sequestrata ex fabbrica Fibronit a Broni: indagati amministratori e responsabili della mancata bonifica -