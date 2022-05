Villaggio degli Sposi, torna la camminata «Sorridimi» per abbracciare i bimbi in ospedale (Di giovedì 26 maggio 2022) Per le famiglie L’appuntamento in ricordo di Giulia Gabrieli e con «Il sorriso di Gaia» è per sabato 28 maggio alle 17 all’oratorio della parrocchia di San Giuseppe (via C. Cantù, 1) . Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 26 maggio 2022) Per le famiglie L’appuntamento in ricordo di Giulia Gabrieli e con «Il sorriso di Gaia» è per sabato 28 maggio alle 17 all’oratorio della parrocchia di San Giuseppe (via C. Cantù, 1) .

Advertising

nanni61mo : RT @gianmicalessin: Lugansk da un villaggio abbandonato dagli ucraini emergono casse di spolette per i mortai da 120mm donati dall'Itali… - webecodibergamo : Villaggio degli Sposi, torna la camminata «Sorridimi» per abbracciare i bimbi in ospedale - marisaconca : RT @gianmicalessin: Lugansk da un villaggio abbandonato dagli ucraini emergono casse di spolette per i mortai da 120mm donati dall'Itali… - natalinatweet : RT @gianmicalessin: Lugansk da un villaggio abbandonato dagli ucraini emergono casse di spolette per i mortai da 120mm donati dall'Itali… - gianvitosibilio : RT @gianmicalessin: Lugansk da un villaggio abbandonato dagli ucraini emergono casse di spolette per i mortai da 120mm donati dall'Itali… -