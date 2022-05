Vaiolo delle scimmie, Vaia: “I primi casi stanno già guarendo” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Del Vaiolo delle scimmie “non ci dobbiamo preoccupare”. Così Francesco Vaia, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite di un incontro dell’Associazione Stampa estera. “Dei 6 casi” di Vaiolo delle scimmie “che abbiamo accertato, i primi già stanno guarendo. Il mio obiettivo è quello di dare forza alle persone per combattere la malattia e non deprimerle”. “Abbiamo fatto un salto in avanti: si trasmette da uomo a uomo. I pazienti accertati allo Spallanzani sono 6, abbiamo il virus in coltura e a giorni avremo in mano l’isolato del virus e potremmo fare delle sperimentazioni complete. Questo è un Vaiolo lontano parente di quello che abbiamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Del“non ci dobbiamo preoccupare”. Così Francesco, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, ospite di un incontro dell’Associazione Stampa estera. “Dei 6” di“che abbiamo accertato, igià. Il mio obiettivo è quello di dare forza alle persone per combattere la malattia e non deprimerle”. “Abbiamo fatto un salto in avanti: si trasmette da uomo a uomo. I pazienti accertati allo Spallanzani sono 6, abbiamo il virus in coltura e a giorni avremo in mano l’isolato del virus e potremmo faresperimentazioni complete. Questo è unlontano parente di quello che abbiamo ...

