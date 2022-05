Vaiolo delle scimmie in Italia: ‘Virus resiste a lungo, valutare la vaccinazione per gli operatori sanitari’ (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a crescere in Italia il numero dei casi legati al Vaiolo delle scimmie. I contagiati, attualmente sei presi in carico all’Istituto Spallanzani di Roma e due nuovi in Lombardia, sono in isolamento presso le loro case in condizioni stabili e non allarmanti. La Regione Lazio fa sapere che, nonostante non vi sia nessun allarme al momento, è stato attivato un sistema di sorveglianza a seguito di quanto riportato dal Ministero della Salute che in una circolare spiega come devono essere effettuate la gestione dei casi, il tracciamento dei contatti e quando valutare i casi di vaccinazione e quarantena. Come si trasmette il Vaiolo delle scimmie Nella circolare diramata dal Ministero della Salute si parla, ovviamente, di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a crescere inil numero dei casi legati al. I contagiati, attualmente sei presi in carico all’Istituto Spallanzani di Roma e due nuovi in Lombardia, sono in isolamento presso le loro case in condizioni stabili e non allarmanti. La Regione Lazio fa sapere che, nonostante non vi sia nessun allarme al momento, è stato attivato un sistema di sorveglianza a seguito di quanto riportato dal Ministero della Salute che in una circolare spiega come devono essere effettuate la gestione dei casi, il tracciamento dei contatti e quandoi casi die quarantena. Come si trasmette ilNella circolare diramata dal Ministero della Salute si parla, ovviamente, di ...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - mariagraziamase : RT @boni_castellane: I sanitari accettano che si ipotizzi una loro vaccinazione coatta per il 'vaiolo delle scimmie'? Davvero la categoria… - infoitinterno : Vaiolo delle scimmie, salgono i casi. “Virus resiste a lungo nell'ambiente”: cosa fare dal vaccino alla quarantena -