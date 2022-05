Umanità sull’orlo di una crisi di nervi (Di giovedì 26 maggio 2022) Parafrasando il titolo del film di Almodovar, si può affermare a ragion veduta che l’Umanità sia ormai giunta sull’orlo di una crisi di nervi. È come se in sei mesi si fossero messe in moto contemporaneamente tutte le giostre di un grande luna park a tema e che i giostrai avessero deciso di sovvertire le sequenze che scandivano i tempi di quel particolare microcosmo. Al momento è rimasta ben poca linearità al funzionamento delle attività di questo mondo, pressoché di tutte, quella stessa che ne rendeva prevedibili con buona approssimazione gli effetti dei vari eventi. Non sarà mai ripetuta troppe volte l’affermazione che, agli esordi del terzo millennio l’Umanità debba, prima di ogni altra attività, combattere contro un nemico che si riteneva essere stato ormai sconfitto da tempi lontani: la fame. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022) Parafrasando il titolo del film di Almodovar, si può affermare a ragion veduta che l’sia ormai giuntadi unadi. È come se in sei mesi si fossero messe in moto contemporaneamente tutte le giostre di un grande luna park a tema e che i giostrai avessero deciso di sovvertire le sequenze che scandivano i tempi di quel particolare microcosmo. Al momento è rimasta ben poca linearità al funzionamento delle attività di questo mondo, pressoché di tutte, quella stessa che ne rendeva prevedibili con buona approssimazione gli effetti dei vari eventi. Non sarà mai ripetuta troppe volte l’affermazione che, agli esordi del terzo millennio l’debba, prima di ogni altra attività, combattere contro un nemico che si riteneva essere stato ormai sconfitto da tempi lontani: la fame. ...

Advertising

zanarluke : RT @RetePaceDisarmo: 'La deterrenza nucleare è strumento di ricatto che pone l’umanità sull’orlo della catastrofe. L’unica via per prevenir… - Frankf1842 : RT @CollotMarta: Continuiamo ad opporci all'invio di armi, all'economia di guerra e a una corsa agli armamenti che ci spinge pericolosament… - gioalbarosa : RT @RetePaceDisarmo: 'La deterrenza nucleare è strumento di ricatto che pone l’umanità sull’orlo della catastrofe. L’unica via per prevenir… - DavidGasparri : RT @RetePaceDisarmo: 'La deterrenza nucleare è strumento di ricatto che pone l’umanità sull’orlo della catastrofe. L’unica via per prevenir… - kkvignarca : RT @RetePaceDisarmo: 'La deterrenza nucleare è strumento di ricatto che pone l’umanità sull’orlo della catastrofe. L’unica via per prevenir… -