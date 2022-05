Sonia Bruganelli | la sua reazione dopo l’operazione

Leggi su leggilo

(Di giovedì 26 maggio 2022)l’intervento chirurgico, è tornata sui social. Come sta l’ex opinionista del Grande Fratello Vip? Non ha mai avuto peli sulla lingua,, forse anche questo Alfonso Signorini l’ha voluta con sé nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, nel ruolo di opinionista, accanto ad Adriana Volpe. Ed anche questa volta, non L'articolo proviene da Leggilo.org.