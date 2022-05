Salernitana, Nicola potrebbe salutare: il nome del sostituto fa sognare! (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di martedì è andato in scena, a Napoli, il summit tra Davide Nicola, Walter Sabatini ed il presidente Iervolino. Le sensazioni sono molto positive: tanti sorrisi, strette di mano e abbracci. Ma da Nicola è arrivata la richiesta di poterci pensare 48 ore. La Salernitana pronta a lottare per la salvezza della prossima stagione sta iniziando a prendere forma, ma è ancora da sciogliere il nodo cruciale dell’allenatore: Nicola resta o va via? Salernitana Nicola CannavaroLa società si ritiene fiduciosa per la conferma dell’attuale allenatore, è stata avanzata una proposta di rinnovo annuale con Nicola che si è preso il suo tempo per poterci riflettere. Nel caso di una clamorosa separazione però, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Nella giornata di martedì è andato in scena, a Napoli, il summit tra Davide, Walter Sabatini ed il presidente Iervolino. Le sensazioni sono molto positive: tanti sorrisi, strette di mano e abbracci. Ma daè arrivata la richiesta di poterci pensare 48 ore. Lapronta a lottare per la salvezza della prossima stagione sta iniziando a prendere forma, ma è ancora da sciogliere il nodo cruciale dell’allenatore:resta o va via?CannavaroLa società si ritiene fiduciosa per la conferma dell’attuale allenatore, è stata avanzata una proposta di rinnovo annuale conche si è preso il suo tempo per poterci riflettere. Nel caso di una clamorosa separazione però, ...

Advertising

TuttoCagliari : Salernitana, Nicola non ha ancora firmato il rinnovo - TuttoCagliari : Salernitana, Nicola non ha ancora firmato il rinnovo - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Salernitana, Sabatini resta. Nicola, c'è fiducia ma non la firma. Alternativa Cannavaro - TuttoMercatoWeb : TMW - Salernitana, Sabatini resta. Nicola, c'è fiducia ma non la firma. Alternativa Cannavaro - RaimondoDM : La #Salernitana stamattina ha incontrato Davide #Nicola. Il tecnico s'è preso qualche giorno di tempo per decidere,… -