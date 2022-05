Rinnovo Mertens: non aspetta all’infinito, la Lazio di Sarri c’è (Di giovedì 26 maggio 2022) Dries Mertens deve ancora rinnovare il suo contratto con il Napoli, attualmente il giocatore è libero di firmare con qualsiasi altro club. Poteva farlo da gennaio 2022 in poi, come fatto da Lorenzo Insigne prima della sfida con la Juventus firmò il suo contratto con il Toronto. Mertens ha deciso di aspettare, perché la voglia di restare in azzurro è tanta. Il problema è che i contatti tra De Laurentiis e Mertens non ci sono stati, almeno non nell’ultimo periodo. Il patron azzurro ha detto che non sarebbe scappato, ma con Mertens tornato in Belgio per rispondere alla chiamata della Nazionale, il discorso di allunga. Ed allora per Mertens c’è la Lazio di Sarri, mica uno qualsiasi, ma quello che lo ha scoperto come punta centrale, in grado di macinare gol ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 26 maggio 2022) Driesdeve ancora rinnovare il suo contratto con il Napoli, attualmente il giocatore è libero di firmare con qualsiasi altro club. Poteva farlo da gennaio 2022 in poi, come fatto da Lorenzo Insigne prima della sfida con la Juventus firmò il suo contratto con il Toronto.ha deciso dire, perché la voglia di restare in azzurro è tanta. Il problema è che i contatti tra De Laurentiis enon ci sono stati, almeno non nell’ultimo periodo. Il patron azzurro ha detto che non sarebbe scappato, ma contornato in Belgio per rispondere alla chiamata della Nazionale, il discorso di allunga. Ed allora perc’è ladi, mica uno qualsiasi, ma quello che lo ha scoperto come punta centrale, in grado di macinare gol ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mertens, contatto con #Sarri. Ma precedenza e priorità alla trattativa rinnovo con il #Napoli (presto incontro). S… - SiamoPartenopei : Rinnovo Mertens-Napoli, possibile blitz a Capri per parlare con De Laurentiis - SiamoPartenopei : Sportitalia - Mertens mette in stand by la Lazio, vuole il rinnovo col Napoli! Politano da valutare - SiamoPartenopei : Rinnovo Mertens-Napoli, CdM: possibile blitz a Capri per parlare con De Laurentiis - tuttonapoli : CdM - ADL-Mertens, possibile blitz a Capri per discutere il rinnovo -