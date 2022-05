Ranocchia Inter: la fine di una storia travagliata ma intensa (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutto finisce. Soprattutto nel calcio. Un contratto arriva alla fine e, per un motivo e l’altro, non c’è più la possibilità o la volontà di andare avanti insieme. Questo è il caso di Andrea Ranocchia e l’Inter. Il difensore di Assisi, a fine stagione, si ritroverà svincolato. Senza più nessun legame, dal punto di vista sortivo, con i neroazzurri come invece è stato nei passati 11 anni. Simbolo di Interismo, Andrea lascia Milano dopo 224 partite, 14 reti e 5 assist e soprattutto dopo aver indossato la fascia da capitano. Dettaglio del quale ci si dimentica spesso. Andrea era stato individuato come erede di Javier Zanetti e, più in grande, come prossimo grande nome del calcio italiano. Andrea Ranocchia con la fascia da capitano dell’Inter nella stagione 2014-2015. Per ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutto finisce. Soprattutto nel calcio. Un contratto arriva allae, per un motivo e l’altro, non c’è più la possibilità o la volontà di andare avanti insieme. Questo è il caso di Andreae l’. Il difensore di Assisi, astagione, si ritroverà svincolato. Senza più nessun legame, dal punto di vista sortivo, con i neroazzurri come invece è stato nei passati 11 anni. Simbolo diismo, Andrea lascia Milano dopo 224 partite, 14 reti e 5 assist e soprattutto dopo aver indossato la fascia da capitano. Dettaglio del quale ci si dimentica spesso. Andrea era stato individuato come erede di Javier Zanetti e, più in grande, come prossimo grande nome del calcio italiano. Andreacon la fascia da capitano dell’nella stagione 2014-2015. Per ...

