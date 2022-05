Pnrr, “la tutela della finanza pubblica per sviluppare il Paese”: da domani a Tor Vergata (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “La tutela della finanza pubblica per sviluppare il Paese. I controlli pubblici: riforme ed efficacia della spesa”. E’ il tema della conferenza organizzata dall’Università di Roma Tor Vergata e dalla Corte dei conti, che domani dalle 14 e sabato mattina si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Ateneo romano con l’intento di promuovere politiche e iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura gius-contabilistica nel nostro Paese. Saranno presenti tra gli altri, all’apertura dei lavori, Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti; Orazio Schillaci, Rettore di Roma Tor Vergata; Daniele Leodori, Vice-Presidente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Laperil. I controlli pubblici: riforme ed efficaciaspesa”. E’ il temaconferenza organizzata dall’Università di Roma Tore dalla Corte dei conti, chedalle 14 e sabato mattina si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Ateneo romano con l’intento di promuovere politiche e iniziative finalizzate a favorire la diffusionecultura gius-contabilistica nel nostro. Saranno presenti tra gli altri, all’apertura dei lavori, Guido Carlino, PresidenteCorte dei conti; Orazio Schillaci, Rettore di Roma Tor; Daniele Leodori, Vice-Presidente ...

