Perugia, la lotta dei comitati contro il progetto di superstrada che trapassa la collina protetta: "Rischio sfregio irrimediabile all'ambiente" (Di giovedì 26 maggio 2022) Non si ferma lo scontro tra ambientalisti e Regione Umbria sulla realizzazione del "Nodino", una bretella stradale che dovrebbe snodarsi tra i comuni di Collestrada e Madonna del Piano, in provincia di Perugia. Risalente ormai al 2003, il progetto preliminare prevede un tratto di superstrada lungo sette chilometri tra gli assi autostradali già esistenti, e fa parte della più ampia ristrutturazione della rete viaria regionale che prende il nome di "Nodo". L'infrastruttura è stata salutata come la soluzione definitiva al problema del congestionamento del traffico sull'asse stradale, ma la sua realizzazione comporta alcune criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico. La principale consiste nel fatto che, oltre a due viadotti, per realizzare il "Nodino" è prevista la costruzione di una galleria artificiale che ...

