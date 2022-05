Nole, ex poliziotto spara alla madre e si suicida (Di giovedì 26 maggio 2022) Ha sparato alla madre e poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Dramma familiare questa mattina a Nole, nel torinese, dove un uomo di 44 anni, ex poliziotto, ha sparato alla madre ferendola gravemente e poi ha rivolto l’arma contro se stesso uccidendosi. A dare l’allarme una amica della donna che è andata a cercarla in mattinata. Mentre una vicina di casa ha testimoniato di aver sentito già nella notte dei colpi di pistola. I due erano in casa da soli in quanto il padre del 44enne da alcuni giorni era ricoverato in ospedale in seguito a una caduta. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, anche se al momento non si conoscono i motivi del gesto. La donna, colpita alla fronte, è stata trasportata d’urgenza ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 26 maggio 2022) Hatoe poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Dramma familiare questa mattina a, nel torinese, dove un uomo di 44 anni, ex, hatoferendola gravemente e poi ha rivolto l’arma contro se stesso uccidendosi. A dare l’rme una amica della donna che è andata a cercarla in mattinata. Mentre una vicina di casa ha testimoniato di aver sentito già nella notte dei colpi di pistola. I due erano in casa da soli in quanto il padre del 44enne da alcuni giorni era ricoverato in ospedale in seguito a una caduta. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, anche se al momento non si conoscono i motivi del gesto. La donna, colpitafronte, è stata trasportata d’urgenza ...

