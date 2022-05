Le urne agitano il Pd Ex renziani falcidiati e quota 15-20% di lettiani

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 26 maggio 2022) Settembre/ottobre o 2023 a fine legislatura poco cambia. Le elezioni politiche mettono in fibrillazione i partiti e soprattutto il Pd che, come noto, è diviso in diverse correnti. Il punto di partenza è l'attuale dicotomia, con i gruppi parlamentari (nati dalle liste fatte nel 2018 dall'ex segretario Matteo Renzi) che sono a netta maggioranza formati da esponenti di Base Riformista... Segui su affaritaliani.it