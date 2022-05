Lazio - Sarri | è fatta | matrimonio prolungato fino al 2025

Advertising

Ora manca solo l'annuncio ufficiale. Maurizioresterà allafino al 2025. 'Il contratto è già rinnovato', ha dichiarato il presidente Claudio Lotito a Sky. Il testo è quindi arrivato alla stesura definitiva dopo essere stato esaminato ...... il 3 aprile con la presenza nella partita casalinga vinta per 2 - 1 contro lo Spezia, diventa il calciatore con più presenze nella storia della. Dimitrije Kamenovi sv Bocciato danel ...Continua la suggestione Mertens per la Lazio: Sarri insiste per il suo acquisto nel prossimo calciomercato, Tare è già al lavoro ...I dettagli dell'accordo raggiunto tra il presidente e l'allenatore biancoceleste: le garanzie richieste e il destino dei big ...