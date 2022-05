Incendio a Stromboli: le fiamme divorano una riserva naturale (Di giovedì 26 maggio 2022) Vasto Incendio sull’isola di Stromboli. Le fiamme sono divampate mentre erano in corso le riprese di una fiction con Ambra Angiolini, che andrà in onda sulla Rai. Le fiamme hanno divorato vasta parte di una riserva naturale sull’isola delle Eolie. Sulle cause dell’incidente dovrà ora fare luce la procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Vastosull’isola di. Lesono divampate mentre erano in corso le riprese di una fiction con Ambra Angiolini, che andrà in onda sulla Rai. Lehanno divorato vasta parte di unasull’isola delle Eolie. Sulle cause dell’incidente dovrà ora fare luce la procura di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo L'articolo proviene da Inews24.it.

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - YaYangi_ : RT @MMaXXprIIme: Se la #Rai ha appiccato un incendio a #Stromboli per girare una fiction figuriamoci cosa hanno combinato TV e giornali in… - RChiovenda : RT @MMaXXprIIme: Se la #Rai ha appiccato un incendio a #Stromboli per girare una fiction figuriamoci cosa hanno combinato TV e giornali in… -