Grande Fratello, ex concorrente picchiata brutalmente: immagini impressionanti – FOTO (Di giovedì 26 maggio 2022) Grande Fratello, ex concorrente picchiata brutalmente: immagini impressionanti. Dopo le dichiarazioni, arriva la FOTO che chiarisce tutto Ci sono FOTO che valgono più di mille parole. Soprattutto perché gli haters non si fermano di fronte a nulla e le parole nomn bastano per convincerli che sono nel torto. Così Francesca De André ha deciso di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 maggio 2022), ex. Dopo le dichiarazioni, arriva lache chiarisce tutto Ci sonoche valgono più di mille parole. Soprattutto perché gli haters non si fermano di fronte a nulla e le parole nomn bastano per convincerli che sono nel torto. Così Francesca De André ha deciso di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

lutttazi : @matteosalvinimi Sono una grande appassionata di 'Chi l'ha visto?Ho identificato ben due alogeni ossia e la canna d… - skyyzz9 : @kyutafnc7 fratello la sborriamo grande, anzi gigante - cantadaltavoce : questo grande fratello vip 6 purtroppo non finirà mai per me - pascalshow_ : @GandiniG @ADeLaurentiis Stai nguaiat vecch e bon, a canale 5 sta facendo grande fratello che ci fai qua sotto? - Ailuottox : Intanto Kekko grazie al cugino che ha deciso di partecipare al grande fratello #jeru -