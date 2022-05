(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Dal 10ille sueai, banditi dal Paese da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. A dare l’annuncio è stato il primo ministrose Fumio Kishida spiegando che il Paese sta allentando le misure introdotte per contenere la diffusione del-19. La decisione del governo di Tokyo ha come obiettivo quello di dare un nuovo slancio al turismo. Nel 2018 ilha accolto più di 30 milioni di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ledicoladelsud : Covid, Giappone riapre porte a turisti stranieri dal 10 giugno - italiaserait : Covid, Giappone riapre porte a turisti stranieri dal 10 giugno - fisco24_info : Covid, Giappone riapre porte a turisti stranieri dal 10 giugno: (Adnkronos) - A dare l'annuncio è stato il primo mi… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Giappone riapre le frontiere ai turisti dal 10 giugno #10giugno #giappone #nipponico #fumiokishida https://… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Giappone riapre le frontiere ai turisti dal 10 giugno #10giugno #giappone #nipponico #fumiokishida https://… -

Per la prima volta dall'inizio della pandemia ilaprir nuovamente le frontiere ai turisti a partire dal 10 giugno, in linea con l'allentamento delle restrizioni anti -. Lo ha annunciato il premier nipponico Fumio Kishida nel corso di ...Il, prima della pandemia- 19, ilera in pieno boom turistico, Nel 2019 aveva ricevuto quasi 32 milioni di turisti e puntava a fare un grande balzo in avanti con le Olimpiadi ...(Adnkronos) – Dal 10 giugno il Giappone riapre le sue porte ai turisti stranieri, banditi dal Paese da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. A dare l’annuncio è stato il primo ministro ...Per la prima volta dall'inizio della pandemia il Giappone aprirà nuovamente le frontiere ai turisti a partire dal 10 giugno, in linea con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid. Lo ha annunciato ...