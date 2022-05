Agente Cavani: «Sarebbe felice di tornare al Napoli» (Di giovedì 26 maggio 2022) . Le dichiarazioni del fratello del Matador Dopo lo svincolo dal Manchester United Edinson Cavani è chiacchierato nell’ottica di un possibile ritorno in Serie A. intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli Walter Guglielmone Cavani, fratello e Agente del Matador, ha dichiarato: «Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e Sarebbe felice di tornare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) . Le dichiarazioni del fratello del Matador Dopo lo svincolo dal Manchester United Edinsonè chiacchierato nell’ottica di un possibile ritorno in Serie A. intervistato da Radio Kiss KissWalter Guglielmone, fratello edel Matador, ha dichiarato: «Nessuno delci ha chiamato, lui amadi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

