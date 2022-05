Vaiolo delle scimmie: quarantena e vaccinazione, circolare del ministero di Speranza lancia l’allarme (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le indicazioni del ministero della sanità agli operatori e alle strutture sanitarie, in caso di diffusione del Vaiolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le indicazioni deldella sanità agli operatori e alle strutture sanitarie, in caso di diffusione delL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani. 'Un quinto caso, co… - rtl1025 : ?? Primo caso di #vaiolo delle scimmie in #Lombardia. La conferma dell'infezione è dell'ospedale Sacco di Milano, ce… - HuffPostItalia : Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici - DiImmobiliare : @intuslegens @KasperReloaded E nel frattempo si inventano la nuova emergenza per il vaiolo delle scimmie - EmyRoyaleagle : RT @GioChirilly: Secondo voi a ottobre per cosa ci tritetanno le scatole? Per il vaiolo delle scimmie o ancora per il Covid? Forse per tutt… -