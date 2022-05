Ultime Notizie – Governo, Salvini: “Missione termina quando si vota” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “quando termina la Missione del Governo di unità nazionale? quando si vota, l’anno prossimo”. Lo dice da Napoli il leader della Lega Matteo Salvini. “E’ un Governo – ricorda – a cui abbiamo dato l’ok in piena pandemia, che doveva portarci fuori dalla pandemia e dalla crisi economica. La guerra è arrivata tra capo e collo e l’obiettivo di tutti dovrebbe essere fare qualsiasi cosa, adoperarsi per il cessate il fuoco il prima possibile, ne va della vita e del futuro di tutti noi”, ammonisce. Quanto all’alleanza di centrodestra per il 2023, “con Forza Italia l’accordo c’è – assicura il leader leghista – per Berlusconi provo stima e affetto, perché uno la può pensare come vuole ma per l’Italia ha fatto tante cose in tanti campi e ritengo ingeneroso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) “ladeldi unità nazionale?si, l’anno prossimo”. Lo dice da Napoli il leader della Lega Matteo. “E’ un– ricorda – a cui abbiamo dato l’ok in piena pandemia, che doveva portarci fuori dalla pandemia e dalla crisi economica. La guerra è arrivata tra capo e collo e l’obiettivo di tutti dovrebbe essere fare qualsiasi cosa, adoperarsi per il cessate il fuoco il prima possibile, ne va della vita e del futuro di tutti noi”, ammonisce. Quanto all’alleanza di centrodestra per il 2023, “con Forza Italia l’accordo c’è – assicura il leader leghista – per Berlusconi provo stima e affetto, perché uno la può pensare come vuole ma per l’Italia ha fatto tante cose in tanti campi e ritengo ingeneroso ...

