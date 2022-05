Saldi estivi 2022 nel Lazio, si parte il 2 luglio: ecco fino a quando ci saranno gli sconti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arrivano le prime notizie sui Saldi della stagione estiva: nel Lazio, la data di inizio è fissata per sabato 2 luglio e gli sconti una durata di circa sei settimane consecutive. A comunicarlo è stata la giunta regionale. Il momento dei Saldi è molto atteso: c’è chi corre a fare shopping per ‘accaparrarsi’ un affarone, chi ne approfitta per rifarsi il guardaroba, chi è fortunato e riesce a trovare il capo che desiderava a un prezzo molto basso, ma ora bisognerà aspettare perché le vendite promozionali sono proibite nei 30 giorni precedenti al 2 luglio. I Saldi estivi nel Lazio dal 2 luglio 2022 “I Saldi sono un momento fondamentale per la nostra economia, importante per consumatori ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arrivano le prime notizie suidella stagione estiva: nel, la data di inizio è fissata per sabato 2e gliuna durata di circa sei settimane consecutive. A comunicarlo è stata la giunta regionale. Il momento deiè molto atteso: c’è chi corre a fare shopping per ‘accaparrarsi’ un affarone, chi ne approfitta per rifarsi il guardaroba, chi è fortunato e riesce a trovare il capo che desiderava a un prezzo molto basso, ma ora bisognerà aspettare perché le vendite promozionali sono proibite nei 30 giorni precedenti al 2. Ineldal 2“Isono un momento fondamentale per la nostra economia, importante per consumatori ed ...

