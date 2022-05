Roland Garros 2022 | Stefanos Tsitsipas | “Musetti è un combattente e ha davvero un bel rovescio a una mano”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Buona la prima a Parigi per, che rischia grosso ma riesce ad avere la meglio in rimonta su Lorenzoconquistando così il pass per il secondo turno al, dove se la vedrà con il ceco Zdenek Kolar. Dopo aver perso i primi due set per 7-5 6-4 (a cavallo dei due parziali l’azzurro ha vinto 10 game su 11), il n.4 ATP ha cambiato l’inerzia del match giocando ad un livello molto alto e sfruttando nel finale il calo fisico dell’avversario. “Le cose non arrivano facilmente. Mi rifiuto di arrendermi. È semplicemente così che funziona con me. Non pensi maidi rimontare dopo essere stato due set sotto. Giochi solo punto dopo punto. Desideri solo che i tuoi sforzi vengano ripagati alla distanza. Essere in quella situazione… è una ...

Marco Cecchinato conferma il suo ottimo feeling con i campi in terra battuta di Parigi e supera il primo turno al2022, sconfiggendo lo spagnolo Pablo Andujar per 6 - 0 al quinto dopo essersi ritrovato in svantaggio per due set a zero. Domani il 29enne siciliano sfiderà da sfavorito il ...Roland Garros, archiviato il primo turno lo Slam inizia ad entrare nel vivo: i pronostici sui match dei tabelloni maschile e femminile.