Replica Una Vita in streaming, puntata del 25 maggio 2022 | Video Mediaset (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi mercoledì 25 maggio 2022, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna i proprietari del ristorante chiedono a Jose’ di giudicare un menu’ degustazione: i piatti sono un successo e il ristorante verra’ inaugurato. I rapporti tra Fabiana e Servante sono tesi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 25 maggio 2022 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nuovo appuntamento oggi mercoledì 25, con la soap spagnola Una. Nellaodierna i proprietari del ristorante chiedono a Jose’ di giudicare un menu’ degustazione: i piatti sono un successo e il ristorante verra’ inaugurato. I rapporti tra Fabiana e Servante sono tesi. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 25Fatti di Gossip.

Advertising

TeleuniversoTV : ? Stasera alle 21,10 su #Teleuniverso 17^ puntata dello #sceneggiato 'La casa delle sette donne' la storia di Giuse… - galapagosos : @FuckTheMoviola @juventusfc Ero ad Atene ????Eravamo campioni del mondo in carica e doveva essere una sorta di replic… - Ghirardi1961 : @RaiNews in Italia l'ultimo a essere eletto è stato Berlusconi nel 2008, segue una lista di non eletti: Monti, Lett… - Barbara22Mar : La replica del Kyiv Independent all'editoriale del New York Times, che proponeva una linea di appeasement verso la… - _Tomteller_ : @mauritosaelemae In pratica se uno non ha soldi da buttare via e ne vuole comprare una non ne vale la pena prendere… -