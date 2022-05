Meloni e Letta arrivano dalla stessa scuola | cosa sa Crosetto sull' alleanza Fdi-Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Guidonon crede minimamente alle voci riguardanti un possibile “compromesso storico” tra Fratelli d'Italia e Pd. Un patto per governare insieme, escludendo il resto del centrodestra e soprattutto mettendo in fuorigioco i cosiddetti filo-putiniani che rispondono ai nomi di Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. “Conosco siache- ha scritto in un tweet- chi confonde il rispetto che contraddistingue il loro rapporto con la possibilità di un'ha capito poco”. Per il cofondatore di Fratelli d'Italia la questione è chiara: “entrambi da unanella quale la politica riconosceva l'avversario, lo rispettava ma non rinunciava ai valori per il potere”. L'idea è stata lanciata innanzitutto dal Corriere ...