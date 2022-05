Kean fatto fuori dalla Juventus, bomba di calciomercato: il piano per liberarsi di lui (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le deludenti prestazioni di Moise Kean hanno spinto la società a cercare un’altra soluzione in vista della prossima annata e sarà immediata. Quando la Juventus decise di acquistare al termine del mercato Moise Kean, erano in tanti ad avere grandi aspettative sul suo conto, in particolar modo il dirigente Pavel Nedved che dichiarò senza troppi problemi che secondo lui avrebbe potuto segnare anche solo pochi meno gol rispetto a Cristiano Ronaldo, peccato che il saldo di fine anno è davvero impietoso, per questo motivo i bianconeri stanno cercando delle soluzioni. Moise Kean Juventus (LaPresse)Ci sono alcuni giocatori che inizia nella propria carriera nel migliore dei modi, lasciando grande speranza e grandi aspettative per il futuro, peccato che poi queste non vengono mantenute nel corso della propria ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le deludenti prestazioni di Moisehanno spinto la società a cercare un’altra soluzione in vista della prossima annata e sarà immediata. Quando ladecise di acquistare al termine del mercato Moise, erano in tanti ad avere grandi aspettative sul suo conto, in particolar modo il dirigente Pavel Nedved che dichiarò senza troppi problemi che secondo lui avrebbe potuto segnare anche solo pochi meno gol rispetto a Cristiano Ronaldo, peccato che il saldo di fine anno è davvero impietoso, per questo motivo i bianconeri stanno cercando delle soluzioni. Moise(LaPresse)Ci sono alcuni giocatori che inizia nella propria carriera nel migliore dei modi, lasciando grande speranza e grandi aspettative per il futuro, peccato che poi queste non vengono mantenute nel corso della propria ...

Advertising

Gianlu_BoNa1990 : @FFunesto @NoMoreLimone @Tractor220510 @Delu90Inter @ElioNicotra Vedi la Juve con i 150m tra Locatelli Kean Zakaria… - PariotaCiro : Quello che hanno fatto su Kean, Ramsey,Bernardeschi,Dybala, Kulusevski è tutto giusto e lecito, se critichi Allegri… - Leonardoicnivfo : @SimoneIannuccii Cause molteplici. Kean Morata e Dybala non ci saranno l'anno prossimo. Per morata soprattutto è st… - Asqui27 : @Azzurri @Azzurri_En @Azzurri_AR Ma la meritocrazia dove cazzo sta... Udogie? Convocare kean... Due portieri di un… - Carlitozs1O : @FedericaGianne1 @Bresingar_ Romeo ha detto che entreranno almeno 6 nomi. Se escono Dybala, Bernardeschi, Kean e Mo… -