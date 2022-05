Johnny Depp sulle accuse di violenza sessuale di Amber Heard: "Orribili, ridicole e completamente false" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Johnny Depp si è aperto per la prima volta a proposito delle accuse di violenza sessuale mosse contro di lui da parte di Amber Heard durante la sua testimonianza recente. Johnny Depp è stato chiamato nuovamente come testimone durante la giornata di oggi, Mercoledì 25 maggio 2022, e l'attore si è aperto a proposito delle accuse di violenza sessuale mosse nei suoi confronti da parte di Amber Heard durante la sua testimonianza della scorsa settimana. Poco prima che la corte si interrompesse per la pausa pranzo Depp, che aveva precedentemente testimoniato ad aprile trascorrendo più giorni sul banco degli imputati, ha descritto che cosa ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)si è aperto per la prima volta a proposito delledimosse contro di lui da parte didurante la sua testimonianza recente.è stato chiamato nuovamente come testimone durante la giornata di oggi, Mercoledì 25 maggio 2022, e l'attore si è aperto a proposito delledimosse nei suoi confronti da parte didurante la sua testimonianza della scorsa settimana. Poco prima che la corte si interrompesse per la pausa pranzo, che aveva precedentemente testimoniato ad aprile trascorrendo più giorni sul banco degli imputati, ha descritto che cosa ha ...

