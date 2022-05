Ius Scholae, testo in Aula alla Camera dal 24 giugno. Pd e M5s: “È una battaglia di civiltà” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo ius Scholae approda nell’Aula della Camera: la proposta di legge sulla cittadinanza sarà in discussione dal 24 giugno. La decisione è stata presa dalla conferenza dei capigruppo. “E’ una bella notizia – dice Geri Ballo, portavoce dell’Associazione Volare e attivista della Rete per la riforma della cittadinanza – è un passo importante per arrivare all’approvazione di un diritto che centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi italiani di fatto, ma purtroppo non di diritto, stanno aspettando da troppo tempo”. “Adesso – avverte Ballo – ci aspettiamo che non ci siano stravolgimenti perché già il testo è un punto di mediazione che non può essere barattato con nulla. Facciamo del 2022 l’anno del diritto alla cittadinanza, non sprechiamo questa opportunità!”. La Rete per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lo iusapproda nell’della: la proposta di legge sulla cittadinanza sarà in discussione dal 24. La decisione è stata presa dconferenza dei capigruppo. “E’ una bella notizia – dice Geri Ballo, portavoce dell’Associazione Volare e attivista della Rete per la riforma della cittadinanza – è un passo importante per arrivare all’approvazione di un diritto che centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi italiani di fatto, ma purtroppo non di diritto, stanno aspettando da troppo tempo”. “Adesso – avverte Ballo – ci aspettiamo che non ci siano stravolgimenti perché già ilè un punto di mediazione che non può essere barattato con nulla. Facciamo del 2022 l’anno del dirittocittadinanza, non sprechiamo questa opportunità!”. La Rete per la ...

