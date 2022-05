Giro d’Italia 2022, Jan Hirt: “Ho tirato tanto per la classifica generale, non ne avevo per la tappa” (Di mercoledì 25 maggio 2022) La condizione migliore della carriera, all’età di 31 anni. Il ceco Jan Hirt sta dando spettacolo al Giro d’Italia 2022: dopo il capolavoro di ieri all’Aprica, oggi non si è riposato ed è andato nuovamente all’attacco. Per l’uomo della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux è arrivata una convincente terza piazza nella tappa vinta da Santiago Buitrago, con la settima posizione in classifica generale momentanea. Le sue parole all’arrivo: “Sapendo che oggi la partenza era in salita, son partito con l’idea di attaccare ancora. Quando ho visto un gruppo numeroso andare in fuga con alcuni dei miei contendenti per la classifica generale, non ho esitato un momento e sono saltato verso questo gruppo con l’aiuto di Rein Taaramäe. La sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) La condizione migliore della carriera, all’età di 31 anni. Il ceco Jansta dando spettacolo al: dopo il capolavoro di ieri all’Aprica, oggi non si è riposato ed è andato nuovamente all’attacco. Per l’uomo della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux è arrivata una convincente terza piazza nellavinta da Santiago Buitrago, con la settima posizione inmomentanea. Le sue parole all’arrivo: “Sapendo che oggi la partenza era in salita, son partito con l’idea di attaccare ancora. Quando ho visto un gruppo numeroso andare in fuga con alcuni dei miei contendenti per la, non ho esitato un momento e sono saltato verso questo gruppo con l’aiuto di Rein Taaramäe. La sua ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1??6?? ?? Salò - Aprica (Sforzato Wine Stage) ?? @HirtJan ???? ?? @ThymenArensman ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia cheering is always for, never against. ?? GRAZIE TIFOSI, this thread for you! ?? Il tifo al Giro d'I… - giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - matteobusanelli : RT @giovannipuliti: se fra i tuoi clienti trovi quell'azienda giapponese che ha inventato la Lean e della quale hai studiato la storia sui… - castellanosce_ : RT @nico_gaia: @_cristianoit Buon Giro d’Italia penso che non passa tutti anni bella serata e profitta della giornata di domani non penso c… -

GIRO D'ITALIA 2022. SERVIZIO GRATUITO DI NAVETTE DOMENICA 29 MAGGIO In occasione dell'arrivo del 105° Giro D'Italia 2022 a Verona domenica 29 maggio, è stato disposto un servizio gratuito di navette di collegamento dai parcheggi Fiera e Stadio al Centro. Questo per permettere un migliore afflusso in ... #UNVIAGGIODAFERMO, L'IMPRESA RECORD SOSTIENE LA TERAPIA RICREATIVA DEI BIMBI MALATI Domenica il Giro d'Italia passerà proprio su Ponte Aleardi e sarà un incontro simbolico con l'avventura di Michele Adami che in quel preciso momento starà pedalando. Tutta la città fa il tifo per lui"... QUOTIDIANO NAZIONALE In occasione dell'arrivo del 105°2022 a Verona domenica 29 maggio, è stato disposto un servizio gratuito di navette di collegamento dai parcheggi Fiera e Stadio al Centro. Questo per permettere un migliore afflusso in ...Domenica ilpasserà proprio su Ponte Aleardi e sarà un incontro simbolico con l'avventura di Michele Adami che in quel preciso momento starà pedalando. Tutta la città fa il tifo per lui"... Giro d'Italia 2022, tappa 17: vince Buitrago. Classifica generale e ordine d'arrivo