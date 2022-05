Draghi | “Finalmente affrontiamo dipendenza energetica dalla Russia che rischia di diventare sottomissione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Oraci troviamo ad affrontare questa, economica edche oradiunapiù che una”. Così il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo all’evento in memoria del professor Alberto Alesina e alla presentazione dell’Alberto Alesina Young Economist Award, un fondo per borse di studio e rispondendo a una domanda sulla de-globalizzazione dell’economia. “Quindi la risposta immediata – ha aggiunto – è che bisogna preparare un futuro per non dipendere piùper il gas. Si utilizza la globalizzazione, in giro per il mondo, andiamo in Africa comprare il gas e ovunque nel mondo per acquistare ...