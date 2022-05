Diciassettesima tappa Giro d’Italia 2022: impresa di Buìtrago a Lavarone, Carapaz resta in rosa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il colombiano Santiago Buitrago vince la Diciassettesima tappa Giro d’Italia 2022, da Ponte di Legno a Lavarone di 168 km., staccando nel finale l’olandese Leemreize. Carapaz sempre leader della classifica generale. Diciassettesima tappa Giro d’Italia : cosa è accaduto? Nonostante una brutta caduta, il 22enne colombiano della Bahrain-Victorius trova l’occasione di trionfare. Buitrago , infatti, non demorde e raggiunge l’olandese Leemreize che guida la corsa fino alla salita del Menador. Il corridore della Jumbo-Visma soffre il ritmo forsennato del colombiano che si stacca in discesa e conduce gli ultimi 22 km in solitaria, mentre Leemreize giunge secondo a quasi mezzo secondo. Completa il podio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il colombiano Santiago Buitrago vince la, da Ponte di Legno adi 168 km., staccando nel finale l’olandese Leemreize.sempre leader della classifica generale.: cosa è accaduto? Nonostante una brutta caduta, il 22enne colombiano della Bahrain-Victorius trova l’occasione di trionfare. Buitrago , infatti, non demorde e raggiunge l’olandese Leemreize che guida la corsa fino alla salita del Menador. Il corridore della Jumbo-Visma soffre il ritmo forsennato del colombiano che si stacca in discesa e conduce gli ultimi 22 km in solitaria, mentre Leemreize giunge secondo a quasi mezzo secondo. Completa il podio ...

