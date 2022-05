Covid e Rsa. “Da marzo 2020 non pranzo con mia madre”, appello dei familiari (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Le Rsa hanno riaperto alle visite con i familiari? Mi piacerebbe poter rispondere sì, ma le decine di segnalazioni che come Orsan riceviamo ci fanno essere meno ottimisti”. Segnalazioni, ma anche esperienze dirette, perché “io per esempio da marzo 2020 non so che abiti ha mia madre nel suo armadio, non posso mangiare qualcosa con lei e soprattutto continuo a poterla vedere massimo un’ora al giorno. Sono passati più di 2 anni e 2 mesi”. E’ la situazione descritta all’Adnkronos Salute da Dario Francolino, fondatore e presidente di Orsan (Open Rsa Now), movimento nato nei tempi più bui della pandemia di Covid-19, quando gli anziani delle residenze sanitarie assistenziali vivevano un isolamento forzato, lontani da ogni affetto. “In particolare – spiega – in alcune regioni italiane come ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Le Rsa hanno riaperto alle visite con i? Mi piacerebbe poter rispondere sì, ma le decine di segnalazioni che come Orsan riceviamo ci fanno essere meno ottimisti”. Segnalazioni, ma anche esperienze dirette, perché “io per esempio danon so che abiti ha mianel suo armadio, non posso mangiare qualcosa con lei e soprattutto continuo a poterla vedere massimo un’ora al giorno. Sono passati più di 2 anni e 2 mesi”. E’ la situazione descritta all’Adnkronos Salute da Dario Francolino, fondatore e presidente di Orsan (Open Rsa Now), movimento nato nei tempi più bui della pandemia di-19, quando gli anziani delle residenze sanitarie assistenziali vivevano un isolamento forzato, lontani da ogni affetto. “In particolare – spiega – in alcune regioni italiane come ...

