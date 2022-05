Vaiolo delle scimmie, primo caso in Lombardia: la conferma dal Sacco di Milano (Di martedì 24 maggio 2022) In Lombardia è stato segnalato il primo caso positivo al Vaiolo delle scimmie. Si tratta di un paziente che aveva presentato sintomi riconducibili alla malattia. La conferma è arrivata dal laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’ospedale Sacco di Milano, che ha analizzato il tampone. Nel pomeriggio di oggi, 24 maggio, la direzione generale Welfare della Regione Lombardia aveva anticipato che alcuni casi segnalati in precedenza erano risultati negativi, mentre le autorità sanitarie regionali si erano attivate con un sistema di monitoraggio che coinvolge le aziende sanitarie e fa riferimento ai laboratori del Sacco di Milano e del San Matteo di Pavia. ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Inè stato segnalato ilpositivo al. Si tratta di un paziente che aveva presentato sintomi riconducibili alla malattia. Laè arrivata dal laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell’ospedaledi, che ha analizzato il tampone. Nel pomeriggio di oggi, 24 maggio, la direzione generale Welfare della Regioneaveva anticipato che alcuni casi segnalati in precedenza erano risultati negativi, mentre le autorità sanitarie regionali si erano attivate con un sistema di monitoraggio che coinvolge le aziende sanitarie e fa riferimento ai laboratori deldie del San Matteo di Pavia. ...

