(Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – sparatoria in una scuola elementare del Texas. A dare l'allarme la stessa direzione scolastica della Robb Elementary. Poco dopo le 13 ora locale il dipartimento di polizia di Uvalde ha segnalato che "l'uomo che ha sparato è ora in custodia della polizia". La polizia ha affermato in un post su Facebook che c'era una grande presenza di polizia e ha chiesto alla popolazione di evitare la zona. Gli studenti sono stati portati alla Uvalde High School per incontrare i genitori, secondo la polizia e il distretto scolastico.

Usa, sparatoria in scuola elementare Texas: un arresto

Un sospetto in custodia della polizia

Sparatoria in una scuola elementare del Texas. A dare l'allarme la stessa direzione scolastica della Robb Elementary. Poco dopo le 13 ora locale il dipartimento di polizia di Uvalde ha segnalato che ''l'uomo che ha sparato è ora in custodia della polizia''. La polizia ha affermato in un post su Facebook che c'era una grande presenza di polizia e ha chiesto alla popolazione di evitare la zona. Gli studenti sono stati portati alla Uvalde High School per incontrare i genitori, secondo la polizia e il distretto scolastico.

Usa. La grande sostituzione: dai margini al centro dell'ideologia repubblicana

di Domenico Maceri * - SAN LUIS OBISPO (Usa). "La sinistra e tutti quei piccoli guardiani su Twitter diventano isterici se usiamo il termine ...a galla in maniera molto forte subito dopo la sparatoria ...