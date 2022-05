Ultime Notizie – De Gregori e Venditti, tournée al via dal 18 giugno (Di martedì 24 maggio 2022) Mancano poche settimane alla partenza di Francesco de Gregori e Antonello Venditti che quest’estate saranno protagonisti di una lunga tournée nelle più importanti località italiane e che verrà inaugurata il 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. In attesa del concerto dell’Olimpico, da domani, mercoledì 25 maggio, sarà disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+ la serie ‘Venditti & De Gregori – falegnami & filosofi’, il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour. Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Mancano poche settimane alla partenza di Francesco dee Antonelloche quest’estate saranno protagonisti di una lunganelle più importanti località italiane e che verrà inaugurata il 18allo Stadio Olimpico di Roma. In attesa del concerto dell’Olimpico, da domani, mercoledì 25 maggio, sarà disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+ la serie ‘& De– falegnami & filosofi’, il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour. Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti ...

