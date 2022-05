Advertising

sportli26181512 : UFFICIALE: Marcelino lascia l'Athletic Bilbao: Marcelino non è più l'allenatore dell'Athletic Bilbao, lo comunica i… - Torrenapoli1 : ALLENATORI - Probabilmente #ThiagoMotta non sarà l'allenatore dello Spezia #Marcelino lascia il Bilbao è ufficiale… -

Footballnews24.it

L'ultimo impegnorisale, invece, allo scorso 17 novembre quando aveva perso in casa per 0 ... Pablo Galdames (Genoa), Claudio Baeza (Toluca), Tomas Alarcon (Cadice),Nunez (...L'ultimo impegnorisale, invece, allo scorso 17 novembre quando aveva perso in casa per 0 ... Pablo Galdames (Genoa), Claudio Baeza (Toluca), Tomas Alarcon (Cadice),Nunez (... Athletic Bilbao, UFFICIALE: Marcelino lascia la panchina Il tecnico Marcelino ha ufficialmente lasciato la panchina dell'Athletic Bilbao, a seguito di una stagione non esaltante ...