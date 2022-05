Street View compie 15 anni: questi sono i musei e le spiagge più cliccate in Italia (Di martedì 24 maggio 2022) Dal 2007 Google ha scattato 220 miliardi di immagini e le sue auto hanno compiuto 400 giri intorno al mondo: compleanno con tante novità, a partire da una nuova esperienza immersiva Leggi su repubblica (Di martedì 24 maggio 2022) Dal 2007 Google ha scattato 220 miliardi di immagini e le sue auto hanno compiuto 400 giri intorno al mondo: compleanno con tante novità, a partire da una nuova esperienza immersiva

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Foro Romano nella Capitale, la Casa di Giulietta a Verona e Palazzo Pitti a Firenze sono le tre mete culturali i… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il Foro Romano nella Capitale, la Casa di Giulietta a Verona e Palazzo Pitti a Firenze sono le tre mete culturali italian… - mobileworld_it : Street View lancia i 'Viaggi nel tempo' su smartphone: cosa sono e come funzionano - LaStampa : Street View compie 15 anni: questi sono i musei e le spiagge più cliccate in Italia. - ITItalianTech : Street View compie 15 anni: questi sono i musei e le spiagge più cliccate in Italia -