Roland Garros 2022, il programma del 24 maggio: c’è Sinner e Musetti-Tsitsipas (Di martedì 24 maggio 2022) Una giornata a tinte tricolori ci si appresta a vivere al Roland Garros 2022: si chiude il quadro dei match di 1° turno ed una nutrita rappresentanza italiana è pronta a scendere in campo per fare il proprio esordio nello Slam parigino. Su tutti, l’attesa è per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: il primo sarà impegnato contro il qualificato americano Fratangelo in un match sulla carta abbordabile per essere un 1° turno. Molto più ostico – quasi proibito – il confronto per il classe 2002 di Carrara opposto a Tsitsipas, testa di serie numero 4 e giustiziere di Jannik a Roma settimana scorsa. Inoltre il greco è reduce dalla finale della scorsa edizione, persa al 5° contro Novak Djokovic (esordio vincente per lui con Nishioka). Allerta pioggia Gli occhi più che al campo sono ... Leggi su zon (Di martedì 24 maggio 2022) Una giornata a tinte tricolori ci si appresta a vivere al: si chiude il quadro dei match di 1° turno ed una nutrita rappresentanza italiana è pronta a scendere in campo per fare il proprio esordio nello Slam parigino. Su tutti, l’attesa è per Jannike Lorenzo: il primo sarà impegnato contro il qualificato americano Fratangelo in un match sulla carta abbordabile per essere un 1° turno. Molto più ostico – quasi proibito – il confronto per il classe 2002 di Carrara opposto a, testa di serie numero 4 e giustiziere di Jannik a Roma settimana scorsa. Inoltre il greco è reduce dalla finale della scorsa edizione, persa al 5° contro Novak Djokovic (esordio vincente per lui con Nishioka). Allerta pioggia Gli occhi più che al campo sono ...

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - sportmediaset : Trevisan vola al secondo turno del Roland Garros, male gli uomini - NandoArm8 : Sono ben 8 gli italiani in campo nel 3° giorno del #RolandGarros . Attesa per #Sinner e #Musetti (vs #Tsitsipas) m… - ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????…