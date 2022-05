Roland Garros 2022, Hurkacz ingiocabile: Zeppieri fuori con onore all’esordio (Di martedì 24 maggio 2022) Giulio Zeppieri non ce l’ha fatta a superare il primo turno del Roland Garros 2022 nel suo esordio assoluto in un tabellone principale di un torneo dello Slam. Il giovane azzurro si è dovuto arrendere alla maggior esperienza del polacco Hubert Hurkacz, che ha prevalso dopo poco più di due ore con il punteggio di 7-5 6-2 7-5. Prestazione mostruosa al servizio per il numero tredici del mondo, con il romano che non ha avuto a disposizione neppure una palla break. Peccato soprattutto per un secondo set andato via troppo velocemente in un incontro complessivamente molto equilibrato e lottato. Di seguito la cronaca della sfida. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH – Nel primo set regna l’equilibrio. Zeppieri è in fiducia dopo le qualificazioni superate ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Giulionon ce l’ha fatta a superare il primo turno delnel suo esordio assoluto in un tabellone principale di un torneo dello Slam. Il giovane azzurro si è dovuto arrendere alla maggior esperienza del polacco Hubert, che ha prevalso dopo poco più di due ore con il punteggio di 7-5 6-2 7-5. Prestazione mostruosa al servizio per il numero tredici del mondo, con il romano che non ha avuto a disposizione neppure una palla break. Peccato soprattutto per un secondo set andato via troppo velocemente in un incontro complessivamente molto equilibrato e lottato. Di seguito la cronaca della sfida. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH – Nel primo set regna l’equilibrio.è in fiducia dopo le qualificazioni superate ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????… - Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - Tennis_Ita : Roland Garros, Giorgi al secondo turno: grande reazione per battere Shuai Zhang - Tennis_Ita : Roland Garros, Giorgi al secondo turno: grande reazione per battere Shuai Zhang -