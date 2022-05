PSG, Al Khelaifi: 'Rispetto il Real, ma non ho un buon rapporto con Perez. Mai parlato con loro di Mbappè' (Di martedì 24 maggio 2022) Nasser Al-Khelaifi festeggia il rinnovo di Kylian Mbappé, che ha resistito al corteggiamento del Real Madrid e ha deciso di essere un... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Nasser Al-festeggia il rinnovo di Kylian Mbappé, che ha resistito al corteggiamento delMadrid e ha deciso di essere un...

