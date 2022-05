Pontina, incidente con feriti all’altezza di Pomezia: lunghe file in direzione Roma (Di martedì 24 maggio 2022) Brutto incidente questa mattina sulla Pontina, dove un furgone si è scontrato con due auto. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 31, in direzione Roma, nel territorio comunale di Pomezia. Leggi anche: Ardea, le minacce choc del politico per i lavori ‘fatti male’: «Ti ammazzo, ti spacco la testa». Intimidazione anche alla madre invalida L’incidente A causa del sinistro sono rimaste ferite due persone. Al momento non si conoscono ancora le condizioni delle persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi. lunghe file si sono formate a seguito dell’incidente, avvenuto nella corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti gli uomini di Anas, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Bruttoquesta mattina sulla, dove un furgone si è scontrato con due auto. L’è avvenutodel chilometro 31, in, nel territorio comunale di. Leggi anche: Ardea, le minacce choc del politico per i lavori ‘fatti male’: «Ti ammazzo, ti spacco la testa». Intimidazione anche alla madre invalida L’A causa del sinistro sono rimaste ferite due persone. Al momento non si conoscono ancora le condizioni delle persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi.si sono formate a seguito dell’, avvenuto nella corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti gli uomini di Anas, che ...

Advertising

CorriereCitta : Pontina, incidente con feriti all’altezza di Pomezia: lunghe file in direzione Roma - astralmobilita : ???? #SS148 #Pontina code per #incidente tra #ViadeiRutuli e #Pomezia ?chiusa la corsia di sorpasso ? #Roma… - LuceverdeRadio : ??? SS148 Pontina #Traffico #Incidente tra Aprilia e Pomezia ?????? Code tra via dei Rutuli e Pomezia Sud > Roma #Luceverde #Lazio - Aprilia_News : Pontina – Code per incidente tra via Laurentina e Pomezia - astralmobilita : ???? #A90 #RaccordoAnulare code tra #Pontina e #Laurentina per #incidente ? carreggiata esterna @WazeLazio… -