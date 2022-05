Overclock automatico | AMD aggiorna RAM per CPU Ryzen

(Di martedì 24 maggio 2022) L‘azienda AMD lavora all’RAM per le CPUL’AMD (Advanced Micro Devices),Tra le novità presentate in questi giorni, ha colpito la nostra attenzione con un nuovo brevetto, che riguarda l’Overclokdella memoria RAM per le CPU. AMD è una multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori con sede a Sunnyvale, California. È uno dei leader mondiali nella produzione di CPU per il mercato consumer, workstation e server e di chip grafici integrati e discreti. Per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui. NovitàRAM per le CPUNegli articoli precedenti abbiamo ampiamente parlato delle novità dei processori7000. Con questi processori si avrà la possibilità di spingere ...

Advertising

Tom's Hardware Italia

... riguardo una funzionalità che consente di overclockare inla memoria RAM . Non è un ... La nuova funzionalità didi AMD sarà in grado di testare la stabilità dei moduli RAM, ......accento sull'aggiungendo il supporto alle RAM DDR5 con profili XMP 3.0 , oltre a una nuova funzionalità denominata Dynamic Memory Boost , in grado di gestire le frequenze ina ... AMD lavora all’overclock automatico delle RAM per le CPU Ryzen L’obbiettivo è rendere questa operazione più facile per tutti, grazie alla nuova tecnologia implementata. L’overclock automatico di AMD sarà in grado di testare la stabilità dei moduli RAM, ovvero, su ...La nuova tecnologia brevettata da AMD consente l'overclock automatico delle memorie RAM in qualsiasi configurazione di sistema.