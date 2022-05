Olivera oggi le visite mediche: i diritti d’immagine al Napoli, le cifre (Di martedì 24 maggio 2022) Mathias Olivera sarà un nuovo giocatore del Napoli, oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma prima di porre la firma sul contratto. Quattro anni dopo l’infortunio gravissimo di Faouzi Ghoulam il Napoli riesce a comprare un terzino sinistro. Anche in questo caso c’è stato da penare ma per colpa soprattutto del Getafe, con Angel Torres che in un primo momento aveva chiesto l’intero pagamento della clausola rescissoria. Il giocatore ha sempre preterito Napoli alle altre destinazioni, anche perché Giuntoli è stato letto a fiondarsi su Olivera che già a gennaio poteva vestire la maglia azzurra. Olivera con le visite mediche affronterà lo step decisivo per diventare un giocatore del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 24 maggio 2022) Mathiassarà un nuovo giocatore delsvolgerà lea Villa Stuart a Roma prima di porre la firma sul contratto. Quattro anni dopo l’infortunio gravissimo di Faouzi Ghoulam ilriesce a comprare un terzino sinistro. Anche in questo caso c’è stato da penare ma per colpa soprattutto del Getafe, con Angel Torres che in un primo momento aveva chiesto l’intero pagamento della clausola rescissoria. Il giocatore ha sempre preteritoalle altre destinazioni, anche perché Giuntoli è stato letto a fiondarsi suche già a gennaio poteva vestire la maglia azzurra.con leaffronterà lo step decisivo per diventare un giocatore del ...

Advertising

napolipiucom : Olivera oggi le visite mediche: i diritti d'immagine al Napoli, le cifre #MathiasOlivera #napoli… - erosazzurro : Il #maiunagioia stamattina si sarà svegliato male male Anche oggi #adl lha stutàt #ForzaNapoliSempre #olivera Osses… - cn1926it : #Olivera-#Napoli, oggi visite mediche e firma: cifre e formula del trasferimento - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Mathias #Olivera del #Getafe in viaggio per l'Italia insieme al suo agente Pablo #Boselli: oggi visite mediche con il #Nap… - MondoNapoli : CdS - Olivera, visite mediche e firma oggi a Roma in un giorno speciale - -