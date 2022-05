Mercato Lazio, triplo regalo per Sarri: sorpresa a centrocampo (Di martedì 24 maggio 2022) Il Mercato della Lazio potrebbe regalare a Sarri tre rinforzi in vista dell’imminente sessione estiva. Quasi certo l’addio ad Acerbi, al suo posto arriverà Romagnoli a parametro zero. Da valutare anche l’acquisto di un nuovo vice Immobile. La Lazio proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di regalare a Sarri alcuni rinforzi in vista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 maggio 2022) Ildellapotrebbe regalare atre rinforzi in vista dell’imminente sessione estiva. Quasi certo l’addio ad Acerbi, al suo posto arriverà Romagnoli a parametro zero. Da valutare anche l’acquisto di un nuovo vice Immobile. Laproverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di regalare aalcuni rinforzi in vista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : #Lazio: #MarcosAntonio e #Romagnoli vicini. Contatti per #Caputo e #Vecino, nessuna conferma per ora sullo scambio… - sportmediaset : Juve, è Acerbi il sostituto di Chiellini: scambio con Rugani - marcoconterio : ???? #Lazio scatenata sul mercato ???? In arrivo Marcos Antonio dallo #Shakhtar, erede di Lucas Leiva ???? Intesa vicina… - CalcioOggi : Allan è il sogno della Lazio: Sarri ci pensa - Corriere dello Sport - junews24com : Udogie Juve, concorrenza in Serie A. È corsa a tre per il gioiello dell'Udinese - -